Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
6 katlı otelin çatısı alev alev yandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 6 katlı otelin çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın havadan da görüntülendi.
Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 102.Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin çatı katında sabaha karşı meydana geldi. Otelin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın, itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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