İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.