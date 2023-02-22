Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kurtuluş Mahallesi Şehit Yılmaz Korkut Caddesi'nde 5 katlı binanın iş yeri olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
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