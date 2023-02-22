Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'un ocak ayı trafik kazası bilançosu: 2 ölü, 401 yaralı
Samsun’da ocak ayında polis bölgesinde meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 401 kişi ise yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılında birçok acının yaşanmasına sebep oldu.
2023 Ocak ayında Samsun’da toplamda 289 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. 405 ise maddi hasarlı kaza yaşandı. Kazalarda 2 kişi hayatı kaybetti, 401 kişi yaralandı.
Türkiye geneli 185 kişi hayatını kaybetti
Türkiye genelinde ise ocak ayı içerisinde yerleşim yerleri içerisinde 34 bin 123, yerleşim yeri dışında 5 bin 817 olmak üzere toplamda 39 bin 940 kaza meydana geldi. Bu kazaların 151’i ölümlü, 14 bin 821’i yaralanmalı, 24 bin 968’i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen kazalarda 185 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 169 kişi yaralandı.
Etiketler: Samsun
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da otomobil yayaya çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz