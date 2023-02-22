Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılında birçok acının yaşanmasına sebep oldu.



2023 Ocak ayında Samsun’da toplamda 289 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. 405 ise maddi hasarlı kaza yaşandı. Kazalarda 2 kişi hayatı kaybetti, 401 kişi yaralandı.



Türkiye geneli 185 kişi hayatını kaybetti



Türkiye genelinde ise ocak ayı içerisinde yerleşim yerleri içerisinde 34 bin 123, yerleşim yeri dışında 5 bin 817 olmak üzere toplamda 39 bin 940 kaza meydana geldi. Bu kazaların 151’i ölümlü, 14 bin 821’i yaralanmalı, 24 bin 968’i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen kazalarda 185 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 169 kişi yaralandı.