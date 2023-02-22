Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de jandarmadan 35 şüpheliye gözaltı
[Fotograf: İHA]
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 35 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 1572 adet sentetik uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 2 kilo 103 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 3 adet tabanca, 2 av tüfeği, 54 adet fişek, 102 adet tarihi eser, 25 adet cep telefonu, 4 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 36 bin 500 TL ele geçirdi.
Olaylara karışan 35 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu
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