Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2021 Aralık enflasyon oranı...
Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon oranı, maaşları ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. 2021 aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak. Böylece yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.
Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.
Beklenti anketi sonuçlandı
Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.