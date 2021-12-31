İspanya merkezli Santander bankası İngiltere'deki müşterilerinin hesaplarına yanlışlıkla ikinci kez ödeme yaptı.

Bankanın İngiltere'deki mevduat sahipleri, 25 Aralık'ta hesaplarına baktıklarında şaşırıp kaldılar.

Santander bankası 75 bin hesaba yanlışlıkla 130 milyon sterlinlik ödeme yapmıştı.

Hata kısa sürede anlaşıldı.

Banka paraların peşine düştü

Banka yaptığı açıklamada, "Teknik bir sorun nedeniyle kurumsal müşterilerden gelen bazı ödemelerin alıcıların hesaplarına yanlışlıkla kopyalandığını" belirtti.

Yatırılan paraları geri almak için harekete geçildi. Ancak paraların büyük bölümünün başka bankalara yönlendirilmiş olması durumu zora soktu.

Çok sayıda bankayla temasa geçen Santander, gerektiği taktirde hesap sahipleri ile de iletişime geçme hazırlığında.