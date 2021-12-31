Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kovalamaca sonucu yakalanan, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y'nin saklandığı yeri tespit etti.
Ekipler, kaçmaya çalışan hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.
M.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Osmaniye
Sıradaki Haber
PAÜ’nün askeri projesine TÜBİTAK’tan destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz