Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu taciri şüphelisi anne-kız yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen anne ve kızı yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında F.S. isimli kadın ve kızı Ş.S.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ikamete operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek bulundu.
Bulunan materyallere el konulurken, anne ve kızı da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Kayseri Narkotik Uyuşturucu
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