Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Iğdır'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı, tutuklandı.
Iğdır'ın Yaycı köyünden bir motosikletin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) çalışma başlatıldı.
Yapılan takip sonucu, iki şüphelinin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelip Iğdır'da hırsızlık yaptıkları ve ayrıca kent merkezinden de başka bir motosiklet daha çaldıkları belirlendi.
Doğubayazıt ilçesindeki ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alınarak Iğdır'a getirilen zanlılar, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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