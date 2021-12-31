Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma neticesinde Suriye ve Irak çatışma bölgelerinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren ve sonrasında Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaparak Konya’ya yerleşen 9 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi.

Konya’da ve ülke genelinde yapılması muhtemel eylemleri engellemek amacıyla 9 yabancı uyruklu şahsın il merkezinde tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

31 Aralık Cuma gecesi gerçekleşen operasyonda 7 DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri ve diğer 2 şahısı arama çalışmaları devam ediyor.



