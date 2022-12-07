Olay, 25 Nisan akşamı, Mamak ilçesine bağlı Yeni Bayındır Mahallesi'ndeki Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen Murat Üneş, otomobiliyle Esra Yavuz yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından Esra Yavuz'un eşi Uğur Yavuz, araçtan indi ve Murat Üneş'in alkollü olduğunu görünce polise haber vereceğini söyledi.

Üneş, bunun üzerine tartıştığı Uğur Yavuz'u eliyle iterek yere düşürdükten sonra tekrar araca binip, otomobiliyle ayağının üzerinden geçti. Murat Üneş, daha sonra yoldan geçen ve Yavuz'a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen'e de çarpıp, yola devam etti. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra geri dönen Üneş, bu kez de Esra Yavuz'un üzerine aracını sürüp, ayaklarının üzerinden geçti. 3 kişinin yaralanmasına neden olan Üneş, gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Murat Üneş hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede; şüphelinin müştekiler üzerine öldürmeye elverişli aracı defaten sürme şeklindeki eylemlerinin, her müşteki yönünden ayrı ayrı öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında olduğu belirtilerek, 27 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.