Sabah saatlerinde protokol üyeleri, Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ile Gaziler Derneği üyeleri ile vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Adnan Menderes kavşağından törenlerin yapılacağı Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş yaptı.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın Atatürk Anıtın'a çelenk koyduğu meydanda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Bugün Anadolu’nun kadim şehri Kilis’in direnişinin 101'inci yılını kutlamaktayız. Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimize sokmayarak, tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 101 yıl önce yazılan bu şanlı destan, bugün 'Kilisliyim' diyen her bir vatandaşımız için bir gurur ve sevinç kaynağıdır” dedi.

Etkinlikler, kentin kurtuluşu nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreni ile son buldu.