1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık S.A. ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.A. savunmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını öne sürdü. Kullanıcı olduğunu iddia eden sanık, pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutuklanmasına hükmetti.