Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hudeyde'nin Bacil ilçesinde bir grup, Husilerin tarlalarını ve çiftliklerini yağmalamasını protesto etti.

Eyleme müdahale eden Husi milislerin gruptakilere ateş açtığı olayda, 2 sivil öldü, 3 kişi yaralandı.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin sivilleri "soğukkanlılıkla" öldürdüğünü belirterek, saldırıyı şiddetle kınadı.

Husilerin geçen haftalarda da Hudeyde'nin El-Fakih ilçesinde vatandaşlara saldırarak, tarlalarını yağmaladığını ifade eden İryani, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütlerinden, "sistematik saldırılarını" durdurmaları için Husilere baskı yapmalarını istedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.