Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, kasımda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 296,1 milyar dolara, ithalat ise yüzde 10,6 azalarak 226,2 milyar dolara gerildi.

Dış ticaret fazlası da yıllık bazda yüzde 2 düşüşle 69,8 milyar dolara indi.

Çin'de ekimde ihracat yüzde 0,3 azalarak COVID-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği Mayıs 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda azalış kaydetmişti.

İthalat ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalmıştı.

Ekonomik aktivite daralma eşiğinde

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, kasımda büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UIB) yayımladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sektöründe geçen aya göre 1,2 puan azalarak 48'e, imalat dışı sektörlerde ise 2 puan düşüşle 46,7'ye inmişti.

Hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülen, ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in yayımladığı Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi de kasımda önceki aya göre 1,7 puan azalarak 46,7'e inmişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki COVID-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, COVID-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Çin, COVID-19'a karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.