Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kumar oynayan 26 kişiye 26 bin lira ceza uygulandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 26 kişiye para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmekaya beldesinde N.A'nın işlettiği kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye 26 bin lira ceza uygulandı.
Ekipler, kıraathane sahibi N.A. hakkında adli işlem başlatarak 15 gün iş yerini faaliyetten men etti.
Etiketler: Aksaray
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