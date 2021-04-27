Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Tekeli İlkokulu'nun önündeki sinyalizasyon lambası üzerine bir kumru yuva yaptı.

Araç trafiğine aldırış etmeyen anne kumru, yumurtaları üzerinde kuluçkaya yattı.

Kumru yaya geçidinden ve kaldırımdan geçenlerin ilgi odağı oldu. Bazı kişiler kumrunun fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı.