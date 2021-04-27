Mersin'in Mut ilçesinde, elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, L.G. idaresindeki 33 AHC 346 plakalı kamyon, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ve araçta bulunan E.Ö'nün yaralandığı kazada, kamyondaki elma kasaları etrafa dağıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola dökülen elmalar, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sahibine teslim edilmek üzere toplanarak kasalara tekrar dolduruldu.