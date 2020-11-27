Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadelede Risk Durumu Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Vali Yazıcı, son dönemde sentetik uyuşturucu kullanımında ciddi artış olduğuna dikkat çekti.

Önlerindeki en önemli gündem meselesinin bu olduğuna işaret eden Yazıcı, özellikle sentetik uyuşturucuların bir çok çeşidi olduğunu vurguladı.

Yazıcı, ekiplerin bu hususta titiz çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla mücadele ederken hem bilgimizi güncel tutmalıyız, yeni sentetik maddelere karşı uyanık olmalıyız, hem de lojistik kanallarını kaynağına kadar, üretildiği laboratuvara kadar her aşamasını titizlikle takip edip, izleyip tezgahlarını başlarına yıkmalıyız. Herkesin sağlığına dikkat etmesi için çağrıda bulunduğumuz bu dönemde pandemi denetimlerimizi titizlikle sürdürürken zehir tacirlerine de göz açtırmamak için ekiplerimiz mesai gözetmeksizin görev başındalar.”

Yazıcı, zehir tacirlerinin genellikle ekonomik durumu sıkıntılı alt gelir gruplarının yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığını ifade etti.

İki sihirli değnek müzik ve spor

Söz konusu bölgelerde diğer suçların da daha yoğun işlendiğini dile getiren Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aile içerisinde ekonomik ve sosyal sıkıntı yaşayan, şiddete maruz kalan çocuk kendini sokağa atıyor ve küçük yaşta mafyacılığa özeniyor. Torbacılığa özeniyor. Suç işlemeyi marifet sanmaya başlıyor. Bunun için o çocuklarımızı devlet eliyle her türlü suça yönelmekten alıkoymalıyız. Bunu da çocuklara akıl vererek, bir şeyleri kafalarına sokmaya çalışarak değil, özgüvenlerini arttırarak, kendi kendilerini gaza getirmelerini sağlayarak başarabiliriz. Ben bu noktada elimizde iki sihirli değneğimiz olduğuna inanıyorum. Bunlardan biri müzik, diğeri spor."

Vali Yazıcı şüpheli kişilerin acil çağrı merkezine bildirilmesi halinde uyuşturucu ile mücadelede daha başarılı olunacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları sunum yaptı.