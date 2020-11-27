İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından tornavida ve boru anahtarı kullanarak ev ve iş yerlerine giren hırsızlık zanlılarının Murat Ç. (39), Kadir K. (19) ve Veysel Y. (31) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Fatin Mahallesi'nde bir eve girmek üzereyken 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.