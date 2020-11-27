Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni kararlara göre farklı mahallelerdeki 80 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığı belirtildi.