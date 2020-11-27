Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 80 evde Kovid-19 karantinası
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 80 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni kararlara göre farklı mahallelerdeki 80 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığı belirtildi.
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