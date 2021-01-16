Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kentte, kısıtlamadan muaf tutulan turistler sahillerde zaman geçirdi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde güneşlenen turistler, zaman zaman denize girdi.

Kent genelinde sürekli devriye gezen polis ekipleri, denetim yaptı, yabancı uyruklu kişilerin de pasaportlarını kontrol etti.

Atlı polisler de Konyaaltı Sahili'nde denetimlere destek verdi.