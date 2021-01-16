Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yoğun kar yağışlarıyla beraber tamamen beyaza büründü.

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı kışın gözdesi Uludağ'da, bugün sabah saatlerinden itibaren pistler hazır hale getirildi.

Kayak ve snowboardseverler pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar yağışının devam ettiği ve yarım metrenin üzerine çıktığı Uludağ'ın pistlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlama nedeniyle sadece konaklama yapan tatilciler kullanabiliyor.