İlçeye 36 kilometre mesafedeki Taşgeçit Mahallesi'nde 4 gün önce 7 bina ile 2 samanlığın hasar gördüğü yangının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Ankara'dan gönderilen konteynerler, sabah saatlerinde Trabzon'a ulaştı.

Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi tarafından karşılanan 9 konteynerin taşındığı araçlar, Taşgeçit Mahallesi'ne vardı.

Belirlenen alandaki zeminin düzenlemesi ve dökülen betonun kurumasının ardından konteynerlerin kurulumu gerçekleştirilecek.

Yangında evlerini kaybeden vatandaşlar, konutlarına kavuşuncaya kadar bu konteynerlerde konaklayacak.

Belediye Başkanı Çebi, ilk günden itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirterek, soğuk hava şartlarında mağduriyet yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yerine getirdiklerini söyledi.

Çebi, "Vatandaşlarımızın evlerine kavuşmaları için de çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, milletvekillerimize, Valimiz İsmail Ustaoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na, tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.