Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.
Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkaya köyü Pilavlık mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Hızla bölgeye ulaşan ekipler, M.İ, M.K, F.Y, H.İ, T.K, M.Y, E.I, C.Y, M.İ, Ö.P. ve M.Y'yi suçüstü yakaladı.
İzinsiz kazıda kullanılan detektör, kazma, kürek, orak, çekiç ve iş makinesine el koyuldu.
Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 34 bin 650 lira ceza uygulandı.
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