Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
B. Ş.'nin kullandığı motosiklet, Ekmel Mahallesi D-400 kara yolunda Ş. S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B. Ş. ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ş. S., sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ş., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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