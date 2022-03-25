Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde M.A'nın motosikletinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından, elinde dövme bulunan şüphelinin Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde motosiklet tamircilerinin bulunduğu bölgede gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Etiketler: Antalya Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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