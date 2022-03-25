Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
[fotoğraf:AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Çiçekpınar beldesinde kullanılmayan evde henüz beliremeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Şarkikaraağaç ve Çiçekpınar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.
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