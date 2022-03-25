Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 03:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da bir evde 220 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 220 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında belirlenen bir evde arama yapan ekipler, 220 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.E. ve Ö.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Aydın Sahte Alkol
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