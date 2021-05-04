Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde, kıraathanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde kumar oynandığını tespit ettikleri E.Y.A'nın işlettiği işyerine operasyon düzenledi.
Kıraathanede kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza kesildi.
E.Y.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kumar Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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