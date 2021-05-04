Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde kumar oynandığını tespit ettikleri E.Y.A'nın işlettiği işyerine operasyon düzenledi.

Kıraathanede kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza kesildi.

E.Y.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.



