Vali Aktaş, Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yol kontrol noktalarına ziyarette bulundu.

Yenice ilçesindeki kontrol noktasına gelen İlhami Aktaş, jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan tedbirler ve yapılan kontrol çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Aktaş, sokağa çıkma kısıtlamasına titizlikle uyulması gerektiğini belirterek, "Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Çıktığımızda da sosyal mesafemizi koruyalım." dedi.

Vali İlhami Aktaş'ın Yenice uygulama noktası denetlemelerine, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan da eşlik etti.