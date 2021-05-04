Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında bir araca operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, O.G. ile D.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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