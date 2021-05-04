Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımın rahatlaması için yapılan çalışmalar sonucu 5 şeritli olan Girne Köprüsü genişletilerek 10 şeride kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaya kaldırımlarının da genişletildiğini belirterek, "Adanamızı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. ” ifadelerini kullandı.