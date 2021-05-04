Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da Girne Köprüsü'nü genişletme çalışmaları tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez ilçeleri Seyhan ve Yüreğir arasındaki ulaşımı sağlayan Girne Köprüsü'nde yapılan genişletme çalışmaları tamamlandı.
Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımın rahatlaması için yapılan çalışmalar sonucu 5 şeritli olan Girne Köprüsü genişletilerek 10 şeride kavuşturuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaya kaldırımlarının da genişletildiğini belirterek, "Adanamızı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. ” ifadelerini kullandı.
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