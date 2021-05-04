Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltın alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde koyun çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karacurun Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, çalıntı olduğu belirlenen 2 koyunu ele geçirdi.
Koyunlar sahiplerine teslim edilirken şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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