Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 06:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen sigaraların satışının yapıldığı bilgisi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yaptı.
Ekipler, Yeni Mahalle Dörtyol Bulvarı'nda bir iş yerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 1110 paket sigara, 1415 elektronik sigara ve 444 elektronik sigara likidi ele geçirdi.
Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık
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