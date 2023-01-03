İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen sigaraların satışının yapıldığı bilgisi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler, Yeni Mahalle Dörtyol Bulvarı'nda bir iş yerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 1110 paket sigara, 1415 elektronik sigara ve 444 elektronik sigara likidi ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.