Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kemer ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki tarihi alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 metal dedektörü ile çapa ve lamba gibi kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi.
Zanlılar Z.B, İ.S, T.K. ve M.S, gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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