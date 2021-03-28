İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.E. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada bulunan SIM kart ve cep telefonuna el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.