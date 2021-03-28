Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da PKK/KCK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.E. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada bulunan SIM kart ve cep telefonuna el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Emniyet Genel Müdürlüğü
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