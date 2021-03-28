Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Tarsus ilçesi Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkisinde Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Oyun Atölyesi" bünyesinde okuma yazma kursu açtı.

Kadınlar, rutin ev işlerinin ardından hem çocuklarını hem de kitaplarını yanlarına alarak kursta eğitim almaya başladı. Kursun 1. kademesini bitiren kadınlar, 2. kademeyi de başarıyla tamamlayarak ilkokul diploması alabilmek için çaba sarf ediyor.

Kadınlar, yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından yavaş yavaş da olsa okuyup yazabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Hastaneye gittiğimde kimseye sormadan okuyabiliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden 4 çocuk annesi Fatma Ergin, büyük bir heyecanla kursa geldiğini belirtti.

Ev işlerini tamamladıktan sonra kursa geldiğini aktaran Ergin, "Ev işimi yapıyorum, yemeğimi hazırlıyorum. Çocuğumu alıp okula geliyorum. Okumayı çok istiyordum. Çocuklarım için okumak istiyorum. En azından bir yere gittiğim zaman, hastaneye gittiğimde kimseye sormadan okuyabiliyorum." ifadesini kullandı.

"Bizler kendimizi geliştiriyoruz"

Kursiyerlerden 45 yaşındaki Saliha Ohan da ilkokul diplomasını alıp, ardından daha fazla okuyarak ehliyet almayı hedeflediğini kaydetti.

Kursiyerlerden 5 çocuk annesi, 16 torun sahibi 59 yaşındaki Fatma Kahveci de okuma yazmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Mecbure Taşdemir de en küçük çocuğu Saliha ile birlikte geldiği kursta 1. kademeyi başarıyla bitirip, 2. kademeye yükseldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Okuma ve yazmayı çok sevdiğini aktaran Taşdemir, şöyle devam etti:

"Şimdi daha güzel okuyorum, oğlum 1. sınıfa gidiyor, ona yardımcı oluyorum. Okumayı öğrenmek çok güzel bir duygu. Çarşıya gittiğin zaman, dolmuşu gördüğün zaman birine sormadan, gözünü kırpmadan binebiliyorsun. Hastaneye rahatlıkla gidebiliyorsun, doktorun adını rahatlıkla okuyabiliyorsun. Böyle bir hizmetten çok memnunuz. Öğrenmek isteyen herkes gelsin. En azından kendi çocukları açısından okuma-yazmayı öğrensin."

Kursiyer 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Bedia Kayalık da heceleyerek de olsa okumanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Kursiyerlerden 8 aylık hamile Emine Denizedalan da kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.​​​​​​