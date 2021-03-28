Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin zirvesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, kar yağışı ile "beyaz gelinliğini" giydi.

Iğdır'daki Aras Dağları da karla kaplandı.