Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı Dağı beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile yeniden beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Türkiye'nin zirvesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, kar yağışı ile "beyaz gelinliğini" giydi.
Iğdır'daki Aras Dağları da karla kaplandı.
Etiketler: Kar Yağışı
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