Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyünde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle kısıtlandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de köyde önlemler alındı. Kaymakamlık ve jandarma ekipleri, temel ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda vatandaşlara yardımcı oluyor.
Tayfur Köyü Muhtarı Ramis Sarıgöl, AA muhabirine, yapılan uyarıların dikkate alınmaması, tedbirlere uyulmaması ve köye dışarıdan gelen ziyaretçiler nedeniyle Kovid-19 vakalarının arttığını kaydetti.
Etiketler: Koronavirüs
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