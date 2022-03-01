Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni itfaiye eri alımı yaptı. 625 kişinin başvurduğu 4 hafta süren sınavda başarılı olan 125 genç itfaiyeci, kadroya katılmaya hak kazandı.

Genç itfaiyeciler 5 hafta sürecek oryantasyon eğitiminde arama kurtarma çalışmaları, ekipman, araç kullanımı başta olmak üzere itfaiyecilik alanında bilgilendirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi verilerine göre 13 bin 800 vakaya müdahale ettiklerini belirtti.

Şehir merkezinde ortalama müdahale süresinin 9 dakika, ilçelerde ise 7 dakika olarak tespit edildiğini aktaran Kısa, şunları kaydetti:

"Avrupa'da müdahale süresi 15 dakika civarında. Yeni alınan personelle olaylara hem daha kısa sürede hem de daha etkili müdahale etmeyi amaçlıyoruz. İtfaiye teşkilatlarının olmazsa olmazlarından birisi insan gücü. Bu doğrultuda biz de yeni arkadaşlarımızı kadromuza dahil ettik. Şu anda eğitime tabi tutuluyorlar, eğitim bitince operasyonlara katılacaklar."

İtfaiyecilerden Ahmet Semih Toprak, çocukluğundan itibaren itfaiyeci olmak istediğini, oyuncaklarının büyük bir bölümünü itfaiye arabalarının oluşturduğunu ifade etti.

Eğitimlerin başarılı geçtiğini dile getiren Toprak, "İnsanları kurtarmak benim için her zaman bir amaç oldu. Bu mesleğin önemini bilerek, itfaiyeci olmak istedim. Eğitimimi tamamlayıp göreve başlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü mezunu 26 yaşındaki Merve Yiğit de sahada yaşayacakları zorlukların eğitimini aldıklarını ve bir an önce göreve çıkmayı beklediklerini söyledi.

İtfaiye eri olmak için çok zorlu mülakat ve parkurlardan geçtiklerini anlatan 22 yaşındaki Abdulkadir Arslan da elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti.

125 itfaiye eri, 5 haftalık eğitimin ardından istasyonlara dağıtılacak ve göreve başlayacak.