Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 07:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobilde çalıntı inekle yakalanan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde trafikte devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, otomobilde çalındığı belirlenen inekle yakalanan zanlıyı gözaltına aldı.
İlçeye bağlı Kargıcak Mahallesi civarında devriye atan Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 09 AFM 832 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilin arka koltuğunda inek gören ekipler, yapılan sorgulamanın ardından ineğin çalıntı olduğunu belirleyip sürücü M.A'yı gözaltına aldı.
Aracın arka koltuğundan çıkarılan inek, sahibi İ.K'ye teslim edildi.
Hayvancılıkla geçimini sağlayan İ.K, yeniden ineğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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