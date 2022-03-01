Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 07:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın’daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.
Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 21 Şubat 2022-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 65 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 67 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklandı ve 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.
Bu zaman diliminde 71,58 gram Kubar esrar, 328,58 gram Metamfetamin, 128 adet Sentetik ecza, 21,71 gram Eroin ve 10 adet Extacy, 0,70 gram Sentetik kannabinoid, 3 gram Kenevir tohumu ve 14.32 gram diğer uyuşturucular ele geçirildi.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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