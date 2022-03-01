Ekipler, araçlarda 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirdi.

Polis ekipleri, 2 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Bolvadin'de üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliye adli işlem yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, Yakup Şevki Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişinin üst aramasında jelatine sarılı bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli M.S.E'ye adli işlem uyguladı.