Tepebaşı ilçesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri kişiye takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan şüpheli T.G, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada tabanca ile el telsizi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.