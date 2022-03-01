Denetim kapsamında 20 jandarma trafik timi, il merkezi ve ilçelerde 44 personel ile 1171 traktör ve sürücüsünü kontrol etti.

Traktörlerin ışık, arka reflektör ve diğer donanımlarının kontrol edildiği denetimde, karayolları trafik kanununa göre çeşitli eksiklikleri bulunan 88 traktör sürücüsüne 63 bin 193 lira cezai işlem uygulandı.