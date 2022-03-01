Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da jandarma ekipleri traktör denetimi yaptı
[Fotoğraf: AA]
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı.
Denetim kapsamında 20 jandarma trafik timi, il merkezi ve ilçelerde 44 personel ile 1171 traktör ve sürücüsünü kontrol etti.
Traktörlerin ışık, arka reflektör ve diğer donanımlarının kontrol edildiği denetimde, karayolları trafik kanununa göre çeşitli eksiklikleri bulunan 88 traktör sürücüsüne 63 bin 193 lira cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Manisa Jandarma Genel Komutanlığı Denetim
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