Isparta’da son 1 haftada yapılan toplam 23 uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son 1 haftada 23 uyuşturucu operasyonu yapıldı, yapılan operasyonlarda 40 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 adet uyarıcı nitelikte hap, 16 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirilirken 48 şüpheli ise yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 3’ü `Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama` ve ‘’Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’’ suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.