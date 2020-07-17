Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya Konyaaltı Sahili açıklarında erkek cesedi bulundu.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Sahili açıklarında bir ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Denizden çıkartılan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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