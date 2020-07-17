Pervari ilçesi kırsalındaki operasyonda Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edilen 2 polis memuru, buradaki tedavilerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Yaralı polislerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşmiş, çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralanmıştı.

Yaralı polisler helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edilmiş, ağır yaralanan polis memurları Anıl Kemal Kurtul (29) ve Muhammed Demir (31) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.