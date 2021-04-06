Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 140 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 140 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılanların gözaltına alınması için 48 ekip ve 114 personelin katılımıyla çalışma başlattı.
Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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